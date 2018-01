Bosker hoopt snel te wennen aan Russisch ijs

Na een reis van ruim dertien uur arriveerde schaatser Marcel Bosker woensdag in Kolomna. In de Russische stad beginnen vrijdag de Europese Kampioenschappen Afstanden. Bosker komt drie keer in actie.

'Het was best een vermoeiende reis', blikt het schaatstalent terug. 'Ik heb eerst een beetje gefietst en daarna getraind op het ijs. Het is best wel zacht ijs met heel veel grip. Ik hoop dat ik er snel aan kan wennen.' Het EK wordt uniek voor de geboren Zwitser. Hij was nog nooit in Rusland om te schaatsen.

'Lekkere tegenstander'

Vrijdag begint het toernooi voor de schaatser vanaf 14.30 uur met de 1500 meter. Hij werd tijdens de loting gekoppeld aan de Pool Brodka, in rit acht. 'Een lekkere tegenstander' vindt Bosker. Zaterdag start hij vanaf 13.15 uur op de 5000 meter. Een dag later is de ploegenachtervolging. 'Ik denk dat we daar wel medaillekansen hebben.'

Op de individuele afstanden hoopt Bosker goede races te rijden. 'Ik heb niet echt grote verwachtingen, maar als het een beetje meezit kan ik in de buurt komen van een medaille.'

