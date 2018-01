Waarderingsprijs voor vrijwilligers Lopster molen: 'De kroon op ons werk!'

De vrijwilligers van koren- en pelmolen de Stormvogel zijn in de prijzen gevallen. De gemeenteraad van Loppersum heeft hen beloond met de Waarderingsprijs. 'Daar zijn we ontzettend blij mee', zegt molenaar Peter Wildeman.

De gemeenteraad deelt de Waarderingsprijs elk jaar uit aan persoon of een groep inwoners voor een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied. 'En dan pikt de jury ons er als winnaar uit, hoe mooi is dat?', aldus een trotse Peter.

Complimenten

Annette bekroop donderdag al het gevoel dat ze de prijs wel eens konden winnen. 'Waarom? Ja, geen idee eigenlijk. Maar dat wij het dan ook nog echt wórden is ontzettend leuk. We krijgen altijd al veel complimenten van dorpsgenoten. Dan is zo'n waarderingsprijs de kroon op het werk!'

Het stel wil het gewonnen geldbedrag - vijfhonderd euro - besteden aan de activiteiten waarbij de molen betrokken is. 'Zo kunnen we er zelf ook een beetje van meegenieten.'

Verbindende functie

Eén van de redenen voor de jury om Peter en Annet de prijs te geven namens de Stormvogel, is de verbindende functie die de molen in Loppersum vervult. De jury roemt de vele activiteiten in en rondom de molen.

'Ze deden het afgelopen jaar mee aan Koningsdag en het Open Monumentenweekend. Ook werden er activiteiten georganiseerd, zoals een stekjesmarkt, fototentoonstelling, fietstocht langs andere molens, muziekoptredens, activiteiten voor kinderen en een gezellige Kerstavond. Dat verbindt enorm', liet Chris Bultje namens de waarderingscommissie weten.

Nóg drukker

Peter en Annette hoorden de complimenten met een brede glimlach aan. 'Met die verbindende functie zijn we heel bewust bezig, geweldig dat dit zo gewaardeerd wordt', vertelt Annette. Wat haar en Peter betreft mag het bij al die activiteiten nóg drukker worden in 2018. 'We hebben de energie ervoor, dus waarom niet?'

