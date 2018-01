De Vakantiebank blijft strijdvaardig na verwoeste tenten: 'Schadebedrag is enorm'

De storm die woensdag over onze provincie raasde verwoestte twee safaritenten van Stichting de Vakantiebank. De totale schade? 15.000 euro. Erik van Diepen, projectcoördinator bij de stichting, zit in zak en as.

'Het schadebedrag is voor onze stichting enorm, vooral omdat we geen eigen inkomsten hebben', sombert hij vrijdag nog na.

Beide tenten werden tijdens de storm de lucht in geslingerd, compleet met inventaris en al. Enkele meters verderop kwamen de tenten weer op de grond terecht. 'Maar toen was het leed al geschied', weet Van Diepen. 'Kleine spullen, zoals het bestek, waren nog wel te redden. Maar de rest kan als verloren worden beschouwd.'

Zekeren mislukt

Van Diepen heeft inmiddels contact gehad met de eigenaar van camping De Barkhoorn in Sellingen, waar de tenten stonden. 'Hij liet weten de tenten op het moment van de storm net te willen zekeren met een grote watertank van duizend kilo. Maar op het moment dat hij daarmee bezig was, kreeg de wind beide tenten in haar greep.'

Geen gewonden

'En dat terwijl elke tent stond vastgeschroefd op twintig betonplaten van zeventig kilo per plaat. Maar blijkbaar had de wind daar geen moeite mee, met deze grote schadepost als gevolg', concludeert de projectcoördinator. Hij is zich ervan bewust dat het erger had kunnen aflopen. 'Gelukkig is er niemand bij gewond geraakt.'

Strijdvaardig

De medewerkers van Stichting de Vakantiebank zetten de komende tijd hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor twee nieuwe tenten, inclusief inventaris. 'Het is onze doelstelling om vakantiegangers met een minimum inkomen komend jaar gewoon weer een vakantie aan te bieden', blikt Van Diepen strijdvaardig vooruit.

Financiële middelen

In allerijl zoekt de stichting naar financiële middelen om armlastige gezinnen toch een vakantie aan te bieden dit jaar. Van Diepen roept weldoeners op om expliciet geld te doneren en geen goederen. 'We kopen altijd onze eigen tenten, voorzien van een vaste inventaris', legt hij uit.

Vanwege de succes van de geste stelde de stichting zich aanvankelijk ten doel om in Sellingen extra tenten te plaatsen. 'Maar we richten de blik voorlopig eerst op het vervangen van de beschadigde tenten', besluit Van Diepen.

