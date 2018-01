Gemaal Rozema heeft zijn werk gedaan: 'Waterpeil snel weer op normaal niveau'

'Binnen enkele dagen bereikt het waterpeil in onze provincie weer een normaal niveau.' Dat voorspelt hydroloog Ronald Leeraar van waterschap Hunze en Aa's.

Het gemaal Rozema in Termunterzijl pompte als gevolg van de nieuwjaarsstorm extra water weg, maar dat is inmiddels niet meer nodig. 'De situatie was niet heel nijpend, maar er was wel degelijk een verhoogde waterstand', vertelt Leeraar.

Water uit Eemskanaal

Het gemaal werd op 3 januari aangezet om het vele regenwater af te voeren. Dat gebeurde met hulp van Rijkswaterstaat. 'Rozema is extra ingezet om water vanuit het Eemskanaal naar de zee te pompen', legt Leeraar uit.

Hoogte waterpeil

Donderdagochtend bereikte het water in het kanaal het hoogste peil. Daarna begon het water langzaam te zakken. 'Het heeft wat tijd nodig om al dat water af te voeren. Gisteren is gestopt met water uit het Eemskanaal weg te werken. Rozema wordt dus niet meer extra ingezet. Het gemaal verwerkt nu alleen weer water uit de regio Oldambt, grofweg vanuit Hoogezand naar het noorden toe.'

Grondwater heeft tijd nodig

Uiteraard houdt Leeraar de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten. 'Op dit moment ziet dat er goed uit. We verwachten snel weer normale waterstanden. Het grondwaterpeil zal nog wel een tijdje nodig hebben om te zakken.'

Lees ook:

- Veel neerslag: gemaal bij Termunterzijl gaat aan (update)

- Storm op komst: waterschappen spuien water

- Waterschap treft maatregelen voor nieuwjaarsstorm