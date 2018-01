Deel dit artikel:











Een unicum in de krimpregio: school in Jipsinghuizen groeit (Foto: RTV Noord / Marten Nauta)

Het is een unicum in een krimpgemeente als Westerwolde: een school die groeit. Toch lukt het OBS Plaggenborg in Jipsinghuizen.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

De basisschool schrijft op de eerste dag naar de kerstvakantie haar zestigste leerling in. En dat terwijl de Plaggenborg lange tijd rond de 45 leerlingen telde. Komt niet alleen door sluiting andere school Het komt volgens wethouder Wietze Potze (PvdA) niet alleen doordat een Christelijke basisschool in het nabijgelegen Harpel in 2011 haar deuren sloot. 'Natuurlijk speelt dat mee, maar die school had nog maar veertien leerlingen toen hij sloot'. 'Bovendien was het een Christelijke basisschool die sloot. Een aantal leerlingen van die school is daarom naar CBS De Zaaier in Vlagtwedde gegaan', vult Potze aan. 'Dus het kan niet de enige reden zijn van de groei.' Gezinnen met jonge kinderen Een andere reden is volgens de wethouder dat een paar gezinnen met jonge kinderen zich in Jipsinghuizen vestigt. 'Een aantal van die gezinnen heeft drie jonge kinderen. Daar hoef je er natuurlijk maar een paar van te hebben, wil een school groeien', zegt Potze. Ouders kiezen voor kleine school Vraag blijft dan wel wat de school er zelf aan doet om extra leerlingen te trekken. Een school die sluit en jonge ouders die zich in een dorp vestigen lijken immers makkelijk binnengehaalde leerlingen. Potze denkt daar anders over. 'Dit is vooral een erg goede school. Bovendien kiezen ook ouders van buiten Jipsinghuizen er bewust voor om leerlingen naar een relatief kleine school als De Plaggenborg te sturen.' Blijft niet bij huidige 60 leerlingen Wethouder Potze verwacht dat het niet bij de huidige zestig leerlingen blijft. 'Mede doordat deze school een peuterspeelzaal heeft groeit hij dit jaar waarschijnlijk nog door, naar 63 of 64 leerlingen.' Lees ook - De allerlaatste dag, school Onderdendam sluit definitief

