Rondje Groningen: Legervoertuigen naar Litouwen en giraffen met een stijve nek

Elke dag, stipt om 21:00 uur verzamelen we de leukste en opvallendste social media-berichten uit Stad en Ommeland. Met vandaag:

1) Jaloersmakend!

Omdat onze provincie de laatste dagen geteisterd wordt door wind en regen, is er voor sportverenigingen weinig aan. De zondagtak van Be Quick 1887 sloeg daarom haar tenten op onder de Spaanse zon. Geef ze eens ongelijk.

2) Bijzondere patiënt

Een bijzondere laatste uitruk voor de afzwaaiende ambulanceverpleegkundige Harry Reitsma uit Kloosterburen. Hij kreeg een melding dat zijn vrouw onwel wat geworden. Toen hij ter plaatse kwam, stonden zijn collega's klaar met een feestelijk ontbijt, speeches en cadeaus.

3) Groener wordt-ie niet...

Meer dan twee minuten wachten voor een rood verkeerslicht, dat vervolgens op groen springt en na drie seconden weer rood is: dat schiet niet bepaald op, natuurlijk. Lange rijen bij het Damsterdiep, twitterde Jacqueline vrijdagmiddag. De gemeente beloofde het te zullen bekijken.

4) Heeft je beer buikpijn of je giraffe een stijve nek?

Geen zorgen, de knuffeldokters zijn weer in de buurt! Op werkdagen staan ze klaar via de dierenambulance Groningen, om pleisters te plakken en pootjes vast te zetten.

5) Schaatsen in de Westerhaven

Op deze dag in 1924 kon er geschaatst worden in de Westerhaven in Stad. Dat zag er zo uit:

6) Legervoertuigen naar Litouwen

Donderdag zijn in de Eemshaven de voertuigen van de brigade uit Havelte op transport gezet richting Litouwen. De militairen uit collega's uit Oirschot af. Doel is het tonen van de onderlinge verbondenheid van de lidstaten van de NAVO in de Baltische staten.

7) Terug uit Suriname

Ranomi Kromowidjojo is weer terug uit Suriname. Ze was daar onder meer in het land van haar vader om de Surinaamse zwemmers toe te spreken over doorzetten en doelen bereiken. Vrijdag postte ze nog wel deze foto. Helaas voor ons heeft ze geen zon meegenomen.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Lees andere edities hier.