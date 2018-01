Column: Liefdesverdriet op Schiermonnikoog

Er zijn van die momenten dat je het even niet meer weet. Dat je eigen denken niet meer denkt wat jij wil. Dat je niet begrijpt wat er te begrijpen valt. Dat jij en je hart niet meer met elkaar kloppen. Ik had het ook. Liefdesverdriet.

Ik huilde uit. Alleen. Op Schiermonnikoog.

Ik zit alleen aan een tafel op het terras aan de muur van hotel Van der Werff. Een glurende mus is mijn tafelheer. Ik lees Het Grote Verlangen van Marcel Möring. Ik lees wel, maar vat niets.

Over de rand van het boek gluur ik naar eilandgasten die aankomen. En die vertrekken. Uitgelaten schoolkinderen, een oudere vrouw in een lange zwarte jurk met mooi gekamd grijs haar. Twee mannen van wie de grootste heel erg op Bert Visscher lijkt. Zij hebben geen oog voor een man alleen op een terras.

'Nog een biertje mijnheer?' De ober in zwartwit oberpak met strik heeft dat wel. Ik knik en wil iets gevats zeggen. Het komt niet. Maar de ober met zijn uitgestreken gezicht heeft aan het knikje al genoeg, grist het lege bierglas van tafel, zet het op zijn dienblad en is al weer richting hoteldeur.

Bij de supermarkt zie ik een meisje worstelen met haar fietsslot. Haar hoofd is rood van inspanning en ingehouden woede. Ik ga haar helpen, is mijn gedachte die ik even snel laat varen, omdat een stoere jongen in korte broek haar al een handige helpende hand biedt. Het meisje lacht bewonderend.



'Zit hier iemand?' Het is een prettige stem die het vraagt. De vrouw van de stem is ook erg prettig en ik schiet uit mijn modus van verveelde lezende eilandgast. 'Nee hoor, die is vrij' . Ik klap het boek dicht en leg het op tafel. 'Er zijn verder geen tafeltjes meer vrij dus ik dacht…' Ik zie dat ze gelijk heeft. Het terras is verder helemaal vol.

'Dankjewel' lacht ze. Ze heeft een mooie lach. 'Kan ik je een biertje aanbieden?' 'Hoeft niet', zeg ik. Ze kijkt teleurgesteld. 'Ik heb net besteld maar je kunt er een van mij krijgen' als de ober in oberpak met strik mij een glas bier voorzet. Ze neemt witbier met citroen.

Ze vraagt wat ik hier doe. Op het antwoord dat ik Het Grote Verlangen lees, lacht ze weer haar mooie lach. Ze vertelt dat ze het al gelezen heeft. Dat ze niks zal verklappen en dat ze hier is met een schoolklas op schoolreis. Zij is lerares. En een hele leuke, denk ik.



Ik vertel haar het verhaal dat ik als kind op schoolreis ging naar Schiermonnikoog met daarin een van de grootste teleurstellingen ooit. We deden speurtocht. In allerlei groepjes moesten we aanwijzingen volgen en vragen beantwoorden.

Ons groepje werd geen winnaar omdat ik de vraag 'Wat is zwaarder? Een kilo lood of een kilo veren?' fout beantwoordde. Ik wist het zeker: lood. Ik was ontroostbaar omdat we daardoor geen winnaar werden. Dat we daardoor verloren. Nooit ben ik de blunder vergeten. Zij lacht een troostende lach.

Die middag eindigde in een wandeling op het strand. De avond begon met een zoen onder de vuurtoren. De nacht haalden we niet omdat ze toch echt terug moest naar haar schoolkinderen.

Ik bleef met een lijf vol gevoelens achter op Schier toen haar schoolreis de volgende dag met de Brakzand naar Lauwersoog abrupt eindigde. Bij de veer beloofde ze gauw te schrijven. Ik frommelde een papiertje met een adres in haar hand.

Drie dagen later kwam ik zongebruind vol levenslust terug thuis in mijn vijf- onder-een-kapwoning. De kranten en de post lagen in grote stapel op de kokosmat. Ertussen een kaartje met daarop de vuurtoren van Schier. Mijn hart juichte.

In haar mooie leraressenhandschrift had ze de achterkant helemaal volgeschreven.

Dat ze het heel erg fijn vond om mij te ontmoeten. Dat ik heel erg lief was. Maar dat het hier ook maar bij moest blijven. Ze had een vriend. En die was al jaren heel erg goed voor haar.

Ik ging een kaartje terugsturen met de vraag: 'Wat is zwaarder? Een kilo leugens of een kilo liefde?'

Ik heb het nooit verstuurd. Ik wist haar achternaam en adres niet.

Erik Hulsegge