Wiebering: 'Komst van Wu komt vreemd over'

'In de eerste wedstrijd voor ons speelde Ricky Wu dramatisch' vertelt oud-Nic.-speler Ivo Wiebering. 'Maar nadat hij de schroom van zich af had gegooid, werd hij de revelatie van de Korfballeague.'

Balvirtuoos

Wu scoorde gemiddeld meer dan tien punten per wedstrijd voor de Groningse korfbalclub. Het publiek kwam massaal kijken naar de balvirtuoos. Ook bij het pauzespel van een wedstrijd van Donar deed de Taiwanees van zich spreken. Vanaf de vrijeworplijn schoot hij bijna alles raak.

Volgende week maakt Wu zijn rentree bij Nic. Eenmalig trekt hij het groen/witte shirt aan. Hij is toch in de buurt. Zijn huwelijksreis heeft Groningen als tussenstop.

Vreemd

Wiebering speelde samen met hem in hetzelfde vak en verheugt zich op het weerzien. Aan de andere kant heeft de lange rebounder van weleer ook z'n bedenkingen: 'Het komt op mij wel vreemd over, want een structurele oplossing is het natuurlijk niet. Als het gaat om een groep die ergens mee bezig is, zou ik als trainer en club een andere keus hebben gemaakt. Maar voor het Groningse publiek is zijn korte terugkeer geweldig.'

Boost

De club hoopt op een boost in een tot nu toe zeer teleurstellend seizoen. Het team staat puntloos onderaan in de Hoofdklasse. 'Het is maar 1 wedstrijd in een ploeg die je niet kent. Dat is heel moeilijk, maar ik hoop het van harte dat het lukt.' besluit Wiebering.