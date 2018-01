Deel dit artikel:











Omstreden rapper Boef blijft welkom op Noorderslag Rapper Boef treedt gewoon op in Groningen (Foto: Mischa Schoemaker/ANP)

De in opspraak geraakte rapper Boef treedt gewoon op tijdens popfestival Eurosonic Noorderslag, later deze maand. Dat bevestigt creatief directeur Peter Smidt vrijdag. De commotie rond de rapper is voor de organisatie geen reden hem te weigeren.

Sofiane Boussaadia, zoals de rapper echt heet, kwam deze week negatief in het nieuws door vrouwonvriendelijke uitspraken. Kechs Nadat drie jonge vrouwen hem op nieuwjaarsdag een lift hadden gegeven, noemde Boef ze kechs - straattaal voor hoeren. Later deed de rapper er nog een schepje bovenop door 'vrouwen die nog zo laat op pad zijn en 's nachts in korte rokjes naar clubs gaan en alcohol drinken' eveneens kechs te noemen. Voor beide berichten heeft hij inmiddels excuses aangeboden. Boef-boycot De commotie kwam de rapper duur te staan. Enkele DJ's draaien zijn muziek niet meer en popfestival Paaspop schrapte zijn optreden. Ook blies GOfun Partyvakanties alle buitenlandse optredens van de rapper af. Vrijdag leverde een online petitie tegen het optreden van Boef op Eurosonic Noorderslag al snel honderden handtekeningen op. Doodsbedreigingen Op Instagram reageerde donderdag Boef op de ontstane commotie. 'Er is veel ophef over de fout die ik heb gemaakt en dat is terecht - het valt niet goed te praten. Maar ik krijg ook duizenden racistische reacties van mensen die mij sowieso nooit iets gunden. Nu gebruiken ze mijn fout om mij kapot te maken en zelfs letterlijk dood wensen!' (...) Nogmaals sorry voor alle dames.' Ook op YouTube reageerde Boef Lees ook: - Lopend Vuur: Popfestival Noorderslag moet rapper Boef weren

- Rondje Groningen: Bierdouche voor Boef

- Facebookevenement 'bier gooien op Boef' bij Eurosonic Noorderslag