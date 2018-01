In deze eerste vlog van het nieuwe jaar weet Itamar Kool het even niet meer.

Twee jaar geleden hoorden Itamar en zijn vrouw dat hun woning in Westerwijtwerd niet veilig genoeg is om een zwaardere aardbeving te doorstaan. Inmiddels is de versterkingsoperatie volledig tot stilstand gekomen. 'Hebben wij een beperkt snapvermogen?', vraagt Kool zich af.

