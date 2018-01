Dakplaten Academiegebouw losgeraakt door storm (update)

Door de storm van woensdag zijn een aantal dakplaten van het Academiegebouw in Stad losgeraakt. De schade was vanaf de begane grond niet zichtbaar en werd pas vrijdag ontdekt.

'Een oplettende overbuurman op een hoger gelegen etage heeft het gezien en lichtte ons in. Het risico was niet erg groot, maar we wilden het zekere voor het onzekere nemen', laat gebouwbeheerder Jaap van der Linde weten.



Plein afgezet

In verband met de herstelwerkzaamheden zette de brandweer een deel van het plein voor het gebouw af. Om het beschadigde dak te bereiken werd een hoogwerker ingezet.

De loszittende platen zijn inmiddels verwijderd en worden binnenkort terug gezet.

