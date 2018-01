De eerste Twij Deuntjes in 18 mag dr wezen

Twij Deuntjes 7 januari 2018Hans ten Have - t Laand van HansErwin de Vries - Mien laidOlaf Vos – Veur altiedEdwin Jongedijk – Hemingway's whiskeyIrene Wilkens & Sikkom Kult – Nooit allainChristy Moore – Januari manWia Buze – JaloerzeghaidSasja Velt – Vlagtwedder VolkslaidArnold Veeman – Je raakt meAlex Vissering – JipsenhoezenDion Bouwes & Dennie

s Krottje – De moat is volAdrian Farmer – Londonderry AirTwijde uur:Jan Henk de Groot - Vernuver mie welAlje van Bolhuis - Diskaant grensBert Hadders & De Nozems – LolaHarry Niehof - Haart van klaaiAge van der Velde - Glènne RiepeKlaas Spekken – Volkslaid van TroapelknoalGlas, Scheele & Lass – Ainmoal te voakMarius Monkou – Mijn BourtangeHans van der Lijke – JohannaReinhard Mey – Das alte fahrradMarlene Bakker & Noordpool Orkest – Wondern van mien steeEllen & The Moodmakers – VeurbieNiki Reiser – Tango for Max