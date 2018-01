Acantus start proef met rechtstreeks innen van huursom op de uitkering

Acantus start met een proef om het huurbedrag van huurders rechtstreeks te innen op hun uitkering. Het gaat om huurders die een betaalachterstand hebben en afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

De woningcorporatie uit Veendam, die actief is in de gemeenten Oldambt, Veendam, Westerwolde, Pekela en Delfzijl, heeft circa 13.000 huurwoningen onder haar hoede. 'Bij huurders die aan de proef meedoen, loopt de huurachterstand niet verder op. Dat is het doel', verklaart Acantus-teamleider Bé Hagedoorn.

Betaalproblemen

Acantus heeft de proef in het leven geroepen omdat huurders de huursom steeds vaker niet kunnen voldoen. 'We zijn hier al eerder op ingesprongen door vroegtijdig contact op te nemen als er een betalingsachterstand was. Daardoor is het aantal huurders met een betaalachterstand in de loop der jaren langzaam gedaald', vertelt Hagedoorn.

Evaluatie

De teamleider van Acantus benadrukt dat huurders niet verplicht zijn om aan de proef deel te nemen, maar zichzelf kunnen aanmelden. 'We gaan van start in het eerste kwartaal van dit jaar en de ervaringen van beide kanten bepalen of we ermee doorgaan. In dat geval gaan we eerst om tafel met alle betrokkenen', besluit hij.

