Man met hondenkar weer zo goed als nieuw

Hij ziet er weer zo goed als nieuw uit, het Pekelder standbeeld Man met hondenkar. Een jaar geleden werd de bronzen hond gestolen en de rest van het beeld zwaar beschadigd.

De Groninger kunstenaar Hans Mes maakte het beeld in 1984 in zijn atelier in de Stad. Op dezelfde plek repareerde hij het weer.

Eigen hond stond model voor het beeld

'De hond, die lag wel in twintig verschillende stukken', vertelt de kunstenaar. 'De dief heeft het beeld in stukken gezaagd. De politie heeft het in de vijver van die man teruggevonden.' Door middel van allerlei pinnen en lijm heeft Mes de hond weer in elkaar weten te zetten.

Het was voor de kunstenaar bijzonder om het beeld na ruim dertig jaar weer in het atelier te hebben. 'Dat was zeker heel apart vooral omdat mijn eigen hond toen model heeft gestaan voor het beeld.'

Anti-diefstalchip

'Ik vond het wel triest dat er mensen zijn die de prijs van koper en brons belangrijker vinden dan de historie van Oude Pekela', vervolgt Mes. Hij is enthousiast over het plan van de gemeente om een anti-diefstalchip in het beeld aan te brengen.

'Ik vind toezicht op cultureel erfgoed belangrijk, de burgemeester en veel Pekelders vinden dat dit beeld bij hun geschiedenis hoort en daar moet je van afblijven.'

Groningen, Turkije en China

Hans Mes maakte Man met hondenkar toen hij nog maar net van de kunstacademie was gekomen. Inmiddels heeft hij meer dan 1600 beelden gemaakt. Daarvan zijn er een flink aantal in onze provincie te zien.

Onder meer in Delfzijl, Sappemeer, Bourtange en Groningen staan beelden van Mes. Ook over de grens is het werk van Mes populair. In Turkije heeft hij werk staan en volgende maand reist hij af naar China om daar ook een beeld te maken.

Terug naar Oude Pekela

Man met hondenkar komt uiteindelijk terug naar Oude Pekela, maar dat gebeurt pas nadat de plannen voor het Pekelder centrum zijn afgerond.