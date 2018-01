Annalies Usmany trekt de kar bij Gemeentebelangen

Wethouder Annalies Usmany van Appingedam is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart opnieuw lijsttrekker bij Gemeentebelangen. De ledenvergadering van die partij heeft de Damster unaniem herkozen.

Deel takenpakket afgestaan

Usmany kwam afgelopen jaar onder meer in het nieuws nadat haar zoon, lid van motorclub Satudarah, betrokken was bij een mishandeling in het uitgaanscentrum van Appingedam. Dat kwam juist op het moment dat ze als locoburgemeester tijdelijk openbare orde en veiligheid in haar portefeuille kreeg, vanwege het vertrek van burgemeester Rika Pot.

Belangenverstrengeling

Om belangenverstrengeling te voorkomen, heeft ze een deel van haar taken afgestaan aan collega-wethouder Martien Van Bostelen (CDA). Die liet eind vorig jaar nog weten de politiek vaarwel te zeggen na de verkiezingen. Hij wil meer tijd doorbrengen met zijn familie.

Gemeentebelangen heeft inmiddels de kieslijst klaar. Raadsleden Dries Zwart, Jeanne Schoonhoven, Iwan Poucki en Greetje Tuhehay-de Boom zijn ook hoog op de lijst te vinden.

De verkiezingen zijn op woensdag 21 maart.