Dit weekend in Groningen: van frisse nieuwjaarsduik tot hartverwarmende snertwandeling

Ook in dit eerste weekend van het nieuwe jaar is er van alles te doen in onze provincie. Een overzicht!

1) Woldmeerduik in Meerstad

Iedereen die het jaar fris wil beginnen, is zaterdag van harte welkom bij strand Meeroevers in de wijk Meerstad in Groningen. Na de gezamenlijke warming-up volgt om 13:45 uur het startschot. Voor alle bikkels staat na afloop een kom snert of een kop warme chocolademelk klaar. Als je geen duik wilt nemen, ben je ook van harte welkom als toeschouwer.

2) Midwinterhoornwandeling in Veele

Vier kilometer wandelen door veld en bos, verlicht door honderden waxinelichtjes en vuurkorven. Ondertussen luisteren naar midwinterhoorns en stilstaan bij een verteller. Het kan allemaal tijdens de Midwinterhoornwandeling in Veele. De start is zaterdag vanaf 19:00 uur bij de schuur aan de Veelerweg 19.

3) Impossible Robotics in Doe Museum

Heb je altijd al een robot willen besturen? Of ben je goed in het bouwen van robots met Lego of Bricks? Dan moet je zondag van 11:00 tot 17:00 uur in het De Museum in Veendam zijn.

Het team van Impossible Robotics is daar de hele dag om zich voor te bereiden op een internationale robotwedstrijd in Detroit. In zes weken tijd moeten ze een robot bouwen die spectaculaire handelingen kan uitvoeren. Misschien heb jij de gouden tip voor onze bouwers?

4) Snertwandeling naar de Punt van Reide

Je wandelt door een beschermd gebied, dat alleen onder begeleiding toegankelijk is. Dit brakwatergetijdengebied is van groot belang voor vogels als broed- en rustgebied. Bij terugkomst staat snert klaar om je op te warmen.

De start is zondag om 10:00 uur bij het Bezoekerscentrum Reidehoeve in Termunten. Je moet je wel aanmelden, maar deelname is gratis.

5) Laatste dag schaatsen op ijsbaan Grote Markt

Vergeet je tot slot niet nog even te genieten van de ijsbaan op de Grote Markt? Tot zondagavond 19:00 uur kun je daar zwieren en zwaaien. Daarna moet je weer een jaar wachten.

Fijn weekend!