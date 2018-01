Geen verrassingen bij lijsttrekkers D66 DAL-gemeenten

In de zogenoemde DAL-gemeenten zijn de zittende D66-raadsleden gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

In Delfzijl is Els Zijlstra-Veldman de aanvoerder. Appingedam is het domein van Cees van Ekelenburg, en in Loppersum gaat Jacomine Meyling de kar trekken.

Combinatie

In de havenstad en Appingedam heeft D66 één zetel. In Loppersum is de partij al jaren gecombineerd met Gemeentebelangen. Meyling werkt daar samen met Hans Sauerborn, die vorig jaar overigens heeft aangegeven zich niet weer verkiesbaar te stellen. Daardoor doet Gemeentebelangen Loppersum niet mee met de verkiezingen in maart.