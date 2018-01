Gemeentebelangen legt zich neer bij keuze voor logo Westerwolde

Gemeentebelangen Westerwolde legt zich 'voorlopig' neer bij de keuze dat Westerwolde een logo heeft gekregen. De partij van wethouders Giny Luth en Harrie Brunen wilde niet dat de fusiegemeente een logo kreeg.

Toch kreeg de nieuwe gemeente een logo. Alle andere leden van de stuurgroep stemden namelijk voor.

Grootste partij

Nu Gemeentebelangen de grootste partij in de gemeente is, en ook onderdeel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders, had de partij haar best kunnen doen om het logo alsnog te laten verdwijnen.

Maar wethouder Luth voelt daar niets voor. 'Soms moet je prioriteiten stellen', zegt zij. 'We moeten nu eerst zorgen dat we de gemeente Westerwolde goed opbouwen.'

Logo onmiddellijk inruilen

Toch is het logo Luth nog altijd een doorn in het oog. 'Als het aan mij ligt, zou ik het logo onmiddellijk inruilen. Met het mooie wapen dat Westerwolde heeft onderscheiden we ons wel degelijk. Bovendien kan ik dat wapen prima uitleggen, de kleuren van het logo daarentegen niet.'

