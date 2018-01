Deel dit artikel:











Burgemeester Delfzijl: 'Versterking moet wachten op wensen bewoners' (Foto: RTV Noord/Martin Drent)

De versterkingsoperatie in Delfzijl Noord zal niet eerder starten dan dat het gebiedsplan voor die wijk klaar is. Dat geldt ook voor Holwierde en Tuikwerd, die later aan de beurt komen.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Dat laat burgemeester Gerard Beukema zaterdagavond weten in zijn nieuwjaarstoespraak in theater De Molenberg. Duizend woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders laat volgens de burgemeester op zeer korte termijn weten in hoeverre woningen in Delfzijl Noord versterkt moeten worden. Mogelijk krijgen duizend huishoudens hiermee te maken. Ook sloop en herbouw behoort tot de mogelijkheden. 'Hoe die adviezen zullen luiden weten we nog niet, maar uitkomsten in buurgemeenten wijzen in de richting van een forse opgave met indringende gevolgen voor inwoners. (...) Die adviezen zullen veel emotie losmaken', zegt Beukema. Meer groen of meer ruimte Mede daarom gaat de gemeente een gebiedsplan maken, waarin bewoners aangeven wat zij graag willen. Als ze meer groen of meer ruimte tussen de huizen willen, kan daar bij sloop en herbouw rekening mee worden gehouden, liet het gemeentebestuur al eerder weten. 'De start van de versterkingsoperatie zal op dat plan moeten wachten. Daarin moeten de belangen en de woonwensen van de bewoners centraal staan', aldus de burgemeester van de havenstad. Wanneer dat plan klaar is, is nog niet bekend. Veel politieke partijen Ook staat Beukema stil bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart, waarschijnlijk de laatste voor Delfzijl. Over enkele jaren gaat de gemeente fuseren met Loppersum en Appingedam. De burgemeester hekelt de vele partijen die mee willen doen aan de verkiezingen: 'Op basis van de beschikbare informatie schat ik in dat er 14 partijen mee zullen doen. Ik overdrijf niet als Delfzijl de kroon spant bij de versnippering van het politieke landschap. En dat is zeker geen compliment.' Dat terwijl Delfzijl twee zetels moet inleveren, omdat het aantal inwoners is gezakt tot beneden de 25.000. Daardoor worden 'slechts' 19 zetels verdeeld. Ga stemmen: minder versnippering 'Als burgemeester sta ik boven de partijen. Ik geef geen partijpolitiek advies, maar ik raad iedereen aan te gaan stemmen op 21 maart. Ook omdat thuisblijven nu eenmaal de kans op versnippering vergroot', aldus Beukema. Lees ook: - Meer hierover in ons dossier 'Aardbevingen in Groningen'