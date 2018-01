Rijk stimuleerde werkplein Fivelingo tot opzetten 'Moorlagconstructie'

De constructie om een uitzendbureau naast een werkvoorzieningsschap te laten functioneren, is ook in onze provincie opgetuigd.

Sterker nog, de Rijksoverheid stimuleerde Werkplein Fivelingo en het Drentse SW-bedrijf Alescon om uitzendbureau Jobber Flex op te zetten. 'Zonder dit uitzendbureau hadden we geen kans gehad om voor de Arbeidsmarktregio's Groningen en Noord-Drenthe de tender binnen te slepen', zegt directeur Egberdien ten Brink van Werkplein Fivelingo.

2.500 afspraakbanen realiseren

Dit uitzendbureau is volgens het Rijk nodig om de 2.500 afspraakbanen voor de uitvoering van de Participatiewet te realiseren. 'Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door het Rijk toegewezen aan Fivelingo, die ze via het uitzendbureau Jobber Flex onderbrengt bij Rijksdiensten in Groningen', vervolgt Ten Brink.

Volgens haar kan gedacht worden aan Rijksoverheidsdiensten als DUO en RDW. 'Maar er is door het Rijk nog geen één afspraakbaan gerealiseerd in de 27 gemeenten in Groningen en Drenthe', zegt ze er ook bij.

Andere CAO

Wanneer het Rijk wél een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt via Jobber Flex onderbrengt bij zo'n Rijksdienst als DUO of RDW, gebeurt dat de eerste 26 weken via de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. En dat is een andere CAO dan die van kracht is bij DUO of RDW. 'Maar na 26 weken is de werkgever verplicht om het minimumloon voor haar eigen CAO te betalen,' stelt Ten Brink.

De constructie is omstreden, sinds Tweede Kamerlid William Moorlag door een gewonnen rechtszaak van vakbond FNV tegen werkvoorzieningsschap Alescon onder vuur ligt.

Alescon

Voordat Moorlag in 2015 aantrad, startte Alescon in 2011 ook een uitzendbureau en bracht daar 400 arbeidsbeperkten onder, die volgens een andere CAO dan de CAO voor werkvoorzieningsschappen betaald kregen. Moorlag wordt door de FNV en partijgenoten binnen de PvdA verweten niet tegen deze constructie hebben opgetreden.

Moorlag zelf zegt naar eer en geweten te hebben gehandeld, en wees er eerder op dat soortgelijke constructies door het hele land zijn opgetuigd.

