Bosker vierde op 1500 meter

Marcel Bosker heeft net naast de bronzen medaille gegrepen bij het EK Afstanden. De schaatser uit Groningen werd vierde op de 1500 meter.

Het verschil met nummer drie Koen Verweij was slechts één tiende van een seconde. Bosker wachtte in spanning af wat de Nederlands recordhouder in de laatste rit deed. Toen Verweij over de finish kwam baalde Bosker hevig.

Denis Yuskov won de schaatsmijl. Hij was bijna twee seconden sneller dan Bokser. Thomas Krol pakte het zilver.

