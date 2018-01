Deel dit artikel:











Noord Vandaag: Boos op Boef en per bus van Beerta naar Bergamo (Foto: RTV Noord)

Rapper Boef ligt onder vuur; steeds meer festivals weigeren hem vanwege zijn gewraakte uitspraken over twee dames die hem hielpen toen hij autopech had. Maar wat vindt de Beunhaas, een van de rappers van Wat Aans, van de actie van Boef? Dat en meer in Noord Vandaag.

Verder in Noord Vandaag: - De constructie die Kamerlid William Moorlag in opspraak bracht, wordt ook in de provincie Groningen toegepast. Het Rijk stimuleerde werkplein Fivelingo en het Drentse SW-bedrijf Alescon om uitzendbureau Jobber Flex op te zetten. - Fans van Hans Hateboer vertrekken op 20 april met de bus naar Bergamo om hun held te zien spelen. Drie dagen later keren ze weer terug. Zijn vader vertelt wat ze daar precies gaan doen. - De gereformeerde kerk van Munnekezijl werd in de oudejaarsnacht beklad met latexverf. Een schoonmaakbedrijf bood aan de boel kostenloos schoon te spuiten. - Steeds meer festivals boycotten rapper Boef. Sherlock Telgt, godfather van de Groninger rapscene vertelt wat hij ervan vindt, en wat Boef volgens hem het beste zou kunnen doen. De uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist.