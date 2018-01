Deel dit artikel:











CDA trekt komst rapper Boef tijdens Eurosonic Noorderslag in twijfel (Foto: Mischa Schoemaker / ANP)

De Statenfractie van het CDA is niet blij dat de in opspraak geraakte rapper Boef gewoon op zal treden tijdens popfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen.

De rapper raakte deze week in opspraak nadat hij drie jonge vrouwen die hem tijdens nieuwjaarsdag een lift hadden gegeven, via social media uitschold voor kechs - straattaal voor hoeren. De rapper werd op sociale media scherp veroordeeld voor zijn uitspraken en bood later excuses aan. Krachtig signaal Volgens Statenlid Robert de Wit had Eurosonic een krachtig signaal af kunnen geven door te benoemen dat er bij ESNS geen ruimte is voor rappers die het normaal vinden om vrouwen die 's nachts op stap gaan en alcohol drinken uit te schelden voor hoer. 'Uiteraard gaat Eurosonic Noorderslag over haar eigen programmering, maar hier laten ze wel de kans liggen om te laten zien dat dit soort gedrag niet wordt geaccepteerd, ongeacht of je een bekende popartiest bent', zegt De Wit. Ook gedeputeerde Patrick Brouns is kritisch op de komst van de rapper. Zo zegt hij op Twitter: 'Met ons allen leeg podium laten zien: onze samenleving accepteert dit niet! Je bent er ook niet toch?' Rapper Boef gewoon welkom De rapper werd afgezegd voor verschillende optredens, maar treedt vooralsnog op tijdens Eurosonic Noorderslag. Op 20 januari geeft hij tussen 21:40 en 22:45 een optreden in de Kleine Zaal van de Oosterpoort. Voor creatief directeur Peter Smidt is de commotie rond de rapper geen reden om de rapper te weigeren. Lees ook: - Omstreden rapper Boef blijft welkom op Noorderslag

- Lopend Vuur: Popfestival Noorderslag moet rapper Boef weren

- Facebookevenement 'bier gooien op Boef' bij Eurosonic Noorderslag