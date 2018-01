Virgil van Dijk speelt beslissende rol in zijn debuut

Virgil van Dijk kan zijn geluk niet op. De recordaankoop van Liverpool luisterde vrijdagavond zijn debuut op met de winnende treffer in de Merseyside-derby tegen stadgenoot Everton (2-1).

'Mooier kan niet, dit was een fantastische avond', jubelde Van Dijk.

84,5 miljoen

Liverpool betaalde 84,5 miljoen euro om de 26-jarige oud-FC Groninger in deze transferperiode over te nemen van Southampton. De nieuwe nummer 4 van de 'Reds' deed de kritiek op zijn torenhoge transfersom verstommen door direct beslissend te zijn voor zijn nieuwe club. Van Dijk kopte in de 84e minuut, vlak voor de befaamde Kop-tribune op Anfield, de winnende treffer binnen.

Beker

'Ieder jongetje droomt ervan om de winnende treffer te maken in een derby tijdens je debuut', zei Van Dijk. 'En ik heb dat gewoon gedaan, fantastisch. Ik ben heel blij dat we door zijn naar de volgende ronde van de FA Cup. We hebben goede kans om deze beker te winnen.'

Lees ook:

- Duurste verdediger ooit: 'Met dat nummer speelde ik bij FC Groningen'

- FC Groningen houdt Virgil van Dijk-euro's op de bank