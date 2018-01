Deel dit artikel:











Man rijdt met 204 km per uur over de A7 (Foto: Archief RTV Noord)

Een 29-jarige man uit Assen is vrijdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt op de A7 bij Boerakker. Hij reed met 204 kilometer per uur over de snelweg.

Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 120, dus de man reed ruim tachtig kilometer per uur te hard. Agenten zagen de Drent voorbij razen en haalden hem van de weg. Zijn rijbewijs is afgepakt.