Brug van Kommerzijl ziet er weer uit als jaren geleden

De brug in 2012, voor de restauratie (Foto: RTV Noord)

Na elf jaar ploeteren door de dorpsvereniging is de brug van Kommerzijl in ere hersteld. De gerestaureerde brug wordt zaterdagmiddag officieel heropend.

De kwaliteit van de brug ging de afgelopen jaren achteruit. 'Het metselwerk werd steeds slechter', zegt Frans Talstra van de dorpsvereniging. 'De stenen die daar uit vielen, waren een gevaar voor de vaarrecreatie.'

Nog niet klaar

De brug is van het waterschap. Dat nam op den duur zijn verantwoordelijkheid, samen met de gemeente Zuidhorn. Het grootste gevaar was daarna geweken, maar voor de Kommerzijlsters was de brug nog niet klaar.

'Op de brug zat een hekwerk dat totaal niet paste bij de vernieuwde kades', zegt Talstra. 'Maar als we dat allemaal in oude staat wilden herstellen, dan moesten we zelf subsidies zoeken.'

Dorp als opdrachtgever

Subsidieverstrekkers stonden aanvankelijk niet te springen om het project. Talstra: 'De brug was tenslotte van het waterschap en zij wilden geen rijksproject subsidiëren. Dus daarom hebben we zelf de opdracht uitgezet als dorpsvereniging. Toen kon het wel.'

In totaal heeft het dorp bijna een halve ton bij elkaar geschraapt dankzij verschillende subsidies. Daardoor ziet de brug over het Kommerzijlsterdiep er weer uit als vele jaren geleden. Talstra: 'Geweldig toch!'