Grote Prijs Indoor Groningen live op rtvnoord.nl Sanne Thijssen (Foto: Mariol Middel Fotografie/Winnares Sanne Thijssen)

De Grote Prijs van Indoor Groningen in Zuidbroek is zaterdagavond live te volgen via de website van RTV Noord. Het gaat om de 56e editie van dit paardensportevenement.

Vanaf 20.45 uur springen de paarden in de piste van de Eurohallen. De winnares van vorig jaar, de 19-jarige Sanne Thijssen uit het Limburgse Sevenum, heeft zich geplaatst voor de Grote Prijs en zal haar titel verdedigen. Jur Vrieling Ook Jur Vrieling uit Holwierde is van de partij. Hij won de Grote Prijs drie keer. De laatste keer was in 2005. Vrieling probeert al jaren om er een vierde zege aan toe te voegen. Vorig jaar was hij er dichtbij met de tweede plaats. Andere favorieten zijn Albert Zoer uit Echten en Gerco Schröder uit Tubbergen. De Grote Prijs bestaat uit een basisomloop, waarna de foutloze combinaties doorgaan naar een barrage op tijd. Het commentaar bij de live-stream is van Theo Sikkema. Lees ook: - Meisjesdroom komt uit voor Amber Meijer tijdens Indoor Groningen

