LIVE: Grote Prijs Indoor Groningen barrage (gesloten) Sanne Thijssen (Foto: Mariol Middel Fotografie/Winnares Sanne Thijssen)

De Grote Prijs van Indoor Groningen in Zuidbroek is zaterdagavond gewonnen door Daan van Geel. Met zijn paard Djam snelde de Drent in de barrage naar de snelste tijd.

De winnares van vorig jaar, de 19-jarige Sanne Thijssen uit het Limburgse Sevenum, wist zich te plaatsen voor de barrage maar door een springfout zag ze geen kans om haar titel te prolongeren en werd zevende. Zilver en brons Het zilver ging naar Albert Zoer die een halve seconde moest toegeven op van Geel. De bronzen medaille werd binnengehaald door de Deen Martin Dinesen Neergaard. Jur Vrieling De lokale favoriet, Jur Vrieling uit Holwierde, wist zich met zijn paard Etoulon Vdl te plaatsen voor de barrage en leek door een korte wending tijdwinst te boeken. Het bleek niet voldoende want Vrieling werd vierde in 38.08 seconden en gaf daarmee bijna een seconde toe op de winnaar. Lees ook: - Meisjesdroom komt uit voor Amber Meijer tijdens Indoor Groningen

