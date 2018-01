In een woning aan Het Nijland in Haren heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed.

Het vuur is inmiddels onder controle. Een bewoner van het pand is in de ambulance gecontroleerd en voor de zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis.

De oorzaak van de brand zou een pannetje op het vuur zijn. De brandweer heeft de woning geventileerd.