Expeditie Grunnen heeft een cadeautje voor Matthijs en Bas

Op nieuwjaarsdag kwam het team van Expeditie Grunnen Matthijs Plugge en Bas Korthuis tegen in Pekela. Deze twee jongens hebben als hobby fotograferen met ouderwetse camera's.

Frank en Martina Ferarri uit Assen vonden het zo mooi dat de jongens bezig zijn met deze hobby, dat ze dat graag willen aanmoedigen.

Nieuwe generatie

Meneer en mevrouw Ferrari zien graag dat de jongens zich verder ontwikkelen in de hobby en schenken ze een authentieke donkere kamer. Met deze spullen heeft Frank Ferrari 50 jaar geleden zelf nog een foto ontwikkeld van zijn vrouw. Nu is het tijd voor de nieuwe generatie, volgens het echtpaar.

Oproep

Het team wist echter niet waar de jongens wonen. Na een oproep in Noord Vandaag stroomde onze inbox over en kon het team de spullen afleveren bij de jongens thuis in Ommelanderwijk. Wanneer zij het Expeditiebusje openen, weten ze niet wat ze zien. 'Dat is vast om te ontwikkelen', zegt Bas tegen Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher.

Vragen

Tot nu lieten de jongens hun geschoten foto's nog ontwikkelen, maar binnenkort kunnen ze dit dus zelf in hun eigen donkere kamer. Het echtpaar Ferrari heeft hun contactgegevens meegegeven met de spullen, zodat de jongens vragen kunnen stellen over de apparatuur.

