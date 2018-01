WMC sluit allerlaatste indoorsoccertoernooi in stijl af

WMC heeft vrijdagavond het laatste indoorsoccertoernooi in Winschoten met 3-1 gewonnen van ASVB.

Met deze thuiszege is een eind gekomen aan een dertig jaar durende traditie van elke dag voetbal in de kerstvakantie.

Boarding weg, beker blijft

De kosten om het toernooi voort te kunnen zetten zijn te hoog, zegt initiator en sporthalbeheerder Alie Dik. Volgens hem is het een optelsom. De boarding is aan vervanging toe, er moet ander nieuw materiaal komen en alles moet geverfd worden. Ook is het lastig om genoeg vrijwilligers te vinden.

Toch gaat, Dik die ook coach is van WMC, niet bij de pakken neerzitten. 'De boarding gaat weg, maar de beker blijft staan.'

