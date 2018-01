Expeditie Grunnen rent het nieuwe jaar in

Het team van Expeditie Grunnen gaat gezond het nieuwe jaar in door een kijkje te nemen bij de nieuwjaarsloop van SC Loppersum.

De nieuwjaarsloop is in de afgelopen vijf jaar een traditie geworden bij de sportclub. De Expeditiebus volgt het peleton van de loop.

Ook in Expeditie Grunnen:

-Een DoKa kado

-De laatste keer afbouwen na 30 jaar Indoorsoccer

-Zuidwending schoon houden

-Wat vindt de Veendamse jeugd van rapper Boef?

-Stiekem nog eem carbid schieten en nog veel meer...

