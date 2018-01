Rijksstraatweg bij Noordhorn in beide richtingen gesloten door ongeval

Op de Rijksstraatweg bij Noordhorn kwamen zaterdagmiddag een personenauto en vrachtwagen met elkaar in botsing. Drie inzittende raakten gewond, waarvan één persoon ernstig.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, waren ter plaatse. Een van de inzittenden van de personenauto moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd.

De Rijksstraatweg is in beide richtingen afgesloten. De politie zal in een later stadium onderzoek doen naar de toedracht.