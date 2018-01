Eurosonic Noorderslag: Hierom is rapper Boef wél welkom

De organisatie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) heeft zondag tekst en uitleg gegeven over de reden waarom de in opspraak geraakte rapper Boef bij hun wél welkom is.

'Het boycotten van Boef is niet het juiste antwoord (...). Dit is niet het eerste en zal zeker niet het laatste geval zijn waarbij je vraagtekens kan zetten bij het gedrag, de songteksten of andere uitingen van artiesten. Het is altijd goed om daar een gesprek over aan te gaan, maar dan wel vanuit de belangrijkste voorwaarde voor een democratische samenleving en dat is het recht van vrijheid van meningsuiting', zo staat in de verklaring.

'Moeilijk dilemma'

De organisatie van ESNS erkent dat het een moeilijk dilemma is om het optreden van Boef door te laten gaan. 'Eurosonic Noorderslag keurt uiteraard de vrouwonvriendelijke uitspraken van Boef ten zeerste af en distantieert zich hier nadrukkelijk van. De opmerkingen van Boef worden door de organisatie als kwetsend en verwerpelijk beschouwd. Voor ESNS is het belangrijk dat de rapper zich voor deze uitspraak schaamt en in diverse media zijn excuses heeft aangeboden.'

Debat

Naar aanleiding van de kwestie heeft de organisatie besloten om een extra debat te houden in de ESNS-conferentie. Hierin wordt tijdens meerdere seminars aandacht besteed aan kwesties als gelijkheid op festivals en seksuele intimidatie bij concerten. 'Met een extra debat, naar aanleiding van de kwestie-Boef, over gedragingen in de muzieksector, de impact van social media en de daaruit voortvloeiende keuzes voor organisaties, wil ESNS een constructieve bijdrage leveren aan deze publieke dialoog.'

Kechs

De hele discussie ontstond nadat Boef drie jonge vrouwen die hem op nieuwjaarsdag een lift hadden gegeven, 'kechs' noemde. Dat is straattaal voor hoeren. Later deed de rapper er nog een schepje bovenop door 'vrouwen die nog zo laat op pad zijn en 's nachts in korte rokjes naar clubs gaan en alcohol drinken' ook kechs te noemen. Voor beide uitspraken heeft hij inmiddels excuses aangeboden.

Gevolgen

De commotie kwam de rapper duur te staan. Enkele dj's draaien zijn muziek niet meer en festival Paaspop schrapte zijn optreden. Ook blies GOfun Partyvakanties alle buitenlandse optredens van de rapper af. Daarnaast leverde een online petitie tegen het optreden van Boef in Groningen als snel honderden handtekeningen op.

Doodsbedreigingen

Op Instagram reageerde Boef donderdag op de commotie. 'Er is veel ophef over de fout die ik heb gemaakt en dat is terecht - het valt niet goed te praten. Maar ik krijg ook duizenden racistische reacties van mensen die mij sowieso nooit iets gunden. Nu gebruiken ze mijn fout om mij kapot te maken en zelfs letterlijk dood wensen!' (...) Nogmaals sorry voor alle dames.'

