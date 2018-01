Brouwer naar laatste vier in Den Haag

Beachvolleyballer Alexander Brouwer uit Groningen heeft zaterdag met zijn partner Robert Meeuwsen de halve finales bereikt op het World Tour-toernooi in Den Haag.

Soepele zege

De winnaars van Olympisch brons tijdens Rio 2016 rekenden op de nieuwe Sportcampus Zuiderpark soepel af met het Noorse koppel Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sørum: 21-17 21-13. Brouwer en Meeuwsen zijn in Den Haag als eerste geplaatst.



Halve finale

De favorieten voor de eindzege moesten in de groep echter één nederlaag incasseren, tegen het Letse koppel Martins Plavins/Edgars Tocs. Brouwer en Meeuwsen gingen via de tussenronde alsnog door. Na winst op de sterke Letten Aleksandrs Samoilovs en Janis Smedins klopten ze zaterdagavond ook Mol en Sørum, goed voor een plek in de halve finales van zondag.

