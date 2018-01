Donar hervat competitie met ruime overwinning

De basketballers van Donar zijn 2018 begonnen met een 93-67 zege tegen Basketbal Academie Limburg. Bij rust stond de ploeg van coach Erik Braal in Weert met 39-28 voor.

Moeizaam begin

De Groningers kwamen moeizaam uit de startblokken en keken na het eerste kwart tegen een 17-10 achterstand aan. Al voor de onderbreking was de achterstand omgebogen in een voorsprong van elf punten.

Voordeel

In het derde kwart kwam Donar niet in de problemen en was het na dertig minuten 66-50 in het voordeel van de gasten. In de laatste tien minuten werd de voorsprong nog verder uitgebreid door de Groningers. Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met 21 punten, Arvin Slagter was goed voor vijftien punten.

Koploper en Europees duel

Donar is koploper in de Dutch Basketball League met 22 punten uit dertien wedstrijden. Aanstaande woensdag 10 januari staat de eerste Europese wedstrijd van dit kalenderjaar op het programma voor de withemden. Keravnos uit Cyprus komt dan op bezoek in Martiniplaza. Het duel begint om 19:00 uur en is live te volgen via een stream op onze site.

