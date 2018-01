Deel dit artikel:











Den Hertog verstevigt met tweede plaats zijn leiderspositie Sjoerd den Hertog, hier eerste van rechts, is leider in het algemeen klassement (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen heeft zaterdag in Heerenveen goede zaken gedaan in de strijd om de KPN Marathon Cup. Hij werd tweede en verstevigde daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Post ook sterk Robert Post, eveneens uit Groningen, deed ook goede zaken. Hij kwam als derde over de finish tijdens de tiende wedstrijd meetellend om de Marathon Cup. Arjan Stroetinga won de wedstrijd in Thialf. Snelheid Een grote groep van dertig rijders maakte zich los uit het peloton en pakte een ronde voorsprong. Post kwam als eerste uit de laatste bocht, maar had geen antwoord op de snelheid van Stroetinga. Op het laatste rechte stuk gleed ook den Hertog nog langs Post en pakte daarmee zijn vierde podiumplaats van dit seizoen. Bijzonder Voor den Hertog was het een bijzondere wedstrijd, hij reed voor het eerst in het oranje leiderspak. 'Het is toch wel even anders nu,' bevestigde den Hertog. 'Je kijkt toch af en toe naar beneden om te zien welk kleur pak je aan hebt. Ik zal nu wat eerder reageren op aanvallen van andere kanshebbers op de eindzege zoals Robert Post, Evert Hoolwerf en Crispijn Ariëns. Dat is ook niet zo gek.' Lees ook: - Sjoerd den Hertog onderuit in laatste bocht

