Hateboer als held onthaald na zege tegen AS Roma Heldenonthaal voor Hans Hateboer (midden zonder stropdas) na de overwinning van Atalanta op AS Roma (Foto: Twitter/Atalanta Bergamo) De fans van Atalanta Bergamo zijn in extase na de zege tegen AS Roma (1-2) (Foto: Twitter/Atalanta Bergamo)

Het blijft Hans Hateboer voor de wind gaan in Italië. Nadat de speler uit Beerta eerder deze week met zijn club Atalanta Bergamo het favoriete Napoli uitschakelde in de Coppa Italia moest zaterdagavond topclub AS Roma eraan geloven.

Goals Atalanta won de uitwedstrijd tegen de Romeinen met 1-2. Hateboer, die tegenwoordig omgeturnd is tot rechtshalf, speelde de volledige 90 minuten en zag dat bij rust zijn club met 2-0 voorstond door goals van Andreas Cornelius en landgenoot Marten de Roon. Rode kaart De Roon werd op slag van rust met zijn tweede gele kaart en dus rood van het veld gestuurd. In de tweede helft deed Edin Dzeko nog iets terug namens de thuisploeg, maar daar bleef het bij. Atalanta staat op de zevende plek in de Serie A met 30 punten uit twintig wedstrijden. Heldenonthaal Na terugkomst in Bergamo kreeg Hateboer samen met zijn ploeggenoten een heldenonthaal van de fanatieke aanhang van de blauw-zwarten. De Groninger maakt tot nu toe een prima seizoen door in Italië en is vaste basisspeler in de formatie van coach Gian Piero Gasperini. Lees ook: - Hateboer met Atalanta naar halve finale Italiaans bekertoernooi

