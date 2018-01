Oranje Nassau hoopt op koninklijke onderscheiding

De festiviteiten rondom het 100-jarig jubileum van Oranje Nassau zijn dit weekend begonnen. In de kantine van de voetbalclub werd zaterdag tijdens de nieuwjaarsreceptie een kleine tentoonstelling geopend.

Er zijn bekers, krantenknipsels, foto's en programmaboekjes te bezichtigen. 'Er zijn een paar leuke items naar voren gekomen en we hebben een paar leuke prestaties eruit kunnen lichten. Bewegende beelden heb ik weinig kunnen vinden. Net zoals bijvoorbeeld oude shirts. Maar er is genoeg te bewonderen.' zegt Jaap Urban van de jubileumcommissie.

Reünie

Op 20 januari is er een reünie. Daarvoor hebben zich al ruim tweehonderd mensen aangemeld. Op 30 april is het exact honderd jaar geleden dat de club werd opgericht. Op die dag is er van alles te doen op het sportcomplex aan de Kooiweg in Groningen. Er is ook een aanvraag ingediend voor de koninklijke penning. Of de club die onderscheiding ook daadwerkelijk krijgt, is nog niet duidelijk.