Deel dit artikel:











Race tegen de klok bij het nieuwe station van Roodeschool (Foto: Marthijs Velthuis/RTV Noord)

Het nieuwe station in Roodeschool wordt maandag 8 januari in gebruik genomen. Dat is tenminste de bedoeling. Momenteel wordt door stratenmakers hard gewerkt om het station op tijd klaar te krijgen.

'De jongens hebben veel last van het water gehad', zegt omwonende Klaas ten Hove tegen Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher. 'Daarom werken ze ook vandaag, op zondag, door om het nog op tijd klaar te krijgen. Morgen moeten reizigers hier op de eerste trein kunnen stappen.' Het nieuwe station zorgt voor een verbinding tussen Roodeschool en de Eemshaven. Het oude station aan de Stationsstraat in Roodeschool was op 4 januari voor het laatst in gebruik. Lees ook: - Laatste werkdag voor oude station Roodeschool

- Verbouwingen stations Roodeschool - Eemshaven: wat gebeurt er?