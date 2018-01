Er is op dit moment een waterlek aan de Blijhamsterweg in Winschoten. Ongeveer vijftig huishoudens zitten zonder water.

Op straat ligt een flinke plas water, maar de bewoners krijgen geen of weinig water uit de kraan.

Volgens Waterbedrijf Groningen is nog niet duidelijk hoe de storing is ontstaan. Ook is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. De verwachte eindtijd van de storing is zondagavond elf uur, zo staat op de website van het waterbedrijf.