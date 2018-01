Beachvolleyballer Brouwer niet naar finale

Beachvolleyballer Alexander Brouwer uit Groningen strijdt zondag met zijn partner Robert Meeuwsen om de bronzen plak op het World Tour-toernooi in Den Haag.

De winnaars van Olympisch brons tijdens Rio 2016 slaagden er niet in de finale te bereiken. In de strijd om het brons spelen ze tegen Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter.

Brouwer en Meeuwsen verloren in de halve finale van het sterke Poolse koppel Piotr Kantor en Bartosz Losiak. Dat gebeurde in twee sets: 14-21 22-24. Meeuwsen was teleurgesteld over de nederlaag. 'Dit is een rotgevoel, enorm balen. We kwamen zo goed terug in de tweede set en dan geef je het nog weg. Een grote teleurstelling voor ons', zei hij op Volleybal.nl.

