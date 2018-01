Knol: 'Dat het hard ging klopte wel'

Een kijkje achter de schermen bij het marathonschaatsen. De ploegen bepalen hun tactiek ruim voordat de wedstrijd begint. 'Als je achterin zit, ben je kansloos.'

Team Bouwselect komt om zeven uur al samen voor de teambespreking. De Groningse formatie bestaat uit zes schaatsers. Aandachtig luisteren ze naar de tactische aanwijzingen van coach Bert Jan van der Veen.

De Fries is ervaren genoeg als marathonschaatser. Hij werd onder meer drie keer Nederlands Kampioen op kunstijs. De eerste keer 2000 op Tweede Kerstdag in Groningen. 'Zeker met zo'n snelle wedstrijd hier in Heerenveen, weet je vaak van nou gaat het gebeuren.'

Best geklasseerd

Johan Knol staat het best geklasseerd in het algemeen klassement. De laatste weken is hij goed in vorm. Hij werd derde in de vorige wedstrijd om de Marathon Cup. Op Nieuwjaarsdag eindigde hij als vijfde bij het NK.

'Je moet weten wat je ploeggenoten van plan zijn en dat geldt ook voor mezelf. Anders rij je als een kip zonder kop rond.'

Tiende

Knol eindigt als tiende op het ijs van Thialf. Hij zit net als drie andere ploeggenoten in de grote kopgroep. Maar je kunt vooraf nog zoveel plannen hebben, het moet ook meezitten tijdens de 125 rondjes. In de voorbespreking werd er vooral op gehamerd dat het een snelle wedstrijd zou worden. En dat kwam uit. 'Dat het hard ging klopte wel', lacht Knol.

