Expeditie Grunnen krijgt privéles van Semmy Schilt (Foto: Marthijs Veldthuis / RTV Noord)

In Delfzijl heeft Dojo Kyôchô een nieuw clubhuis en dat moet gevierd worden. De lokale sporthal is helemaal gehuld in Oosterse sferen, zo is er bijvoorbeeld een echte Groningse Samoerai.

Daarnaast geeft Sem Schilt een karate-workshop aan de clubleden van de Dojo. Expeditie Grunnen online redacteur Marthijs Veldthuis krijgt een privé lesje van Sem. Ook in Expeditie Grunnen: - 95 jaar oud en nog elke week baantjes trekken

- Veldrijden in Borgerswold

- Kinderen die niet kunnen wachten om weer naar school te gaan

- Een race tegen te klok bij het nieuwe station van Roodeschool

- Een kerstboom aftuigen in Oostwold

- Voor de laatste keer deze winter schaatsen op de Grote Markt Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!