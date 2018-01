Deel dit artikel:











Noordelijk Scheepvaartmuseum ziet stijging in bezoekersaantallen (Foto: Knelis / Noordelijk Scheepvaartmuseum)

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft in 2017 in totaal 38.757 bezoekers getrokken. Dit zijn er 2.857 meer dan in 2016.

Het museum trok veel publiek met onder andere de tentoonstellingen 'Land van Belofte', Noorderhaven // Gezichten, De Pelgrim en de dame en Koffie vers(ch) gebrand. ZomerWelVaart en WinterWelVaart trokken ook veel publiek. Museumnacht Op de eerste Groninger museumnacht kwamen ongeveer 3.100 mensen af. Dit evenement is een samenwerking met vier andere musea in Groningen. Volgens het museum kwam er opvallend veel internationaal, jong publiek op af. Lees ook: - Spinbarg: een historisch turfschip vol Groninger volksverhalen

