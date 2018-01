Brons voor beachvolleyballer Brouwer

Beachvolleyballer Alexander Brouwer uit Groningen heeft zondag samen met zijn partner Robert Meeuwsen een bronzen medaille overgehouden aan het toernooi uit de World Tour in Den Haag.

Het koppel won op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag het Nederlandse onderonsje met Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter in twee sets: 21-18 21-14. Varenhorst en Bouter konden goed mee in de eerste set, maar waren in de tweede set beduidend minder dan de ervaren Brouwer en Meeuwsen.

Teleurstelling

Brouwer en Meeuwsen waren als eerste geplaatst en lagen ook op koers voor de toernooizege tot aan de halve finales. Daarin werden de winnaars van het olympisch brons in Rio 2016 gestuit door de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak.

De teleurstelling over die nederlaag was groot, maar ze wisten zich toch nog op te peppen voor de troostfinale. 'Brons was niet ons doel, want we wilden dit toernooi winnen. Nu moesten we onze trainingsmaatjes verslaan en dat viel nog niet mee', zei Meeuwsen na afloop.

Lees ook:

- Beachvolleyballer Brouwer niet naar finale

- Brouwer naar laatste vier in Den Haag