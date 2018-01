Meer onderzoek naar leefbaarheid Oudeschip; Dorpsbelangen baalt

De gemeente Eemsmond gaat aanvullend onderzoek doen naar de leefbaarheidsproblematiek in Oudeschip. Het dorp krijgt steeds meer last van de Eemshaven en ligt daarnaast op de rand van het aardbevingsgebied.

Daarom zijn afgelopen jaar al de individuele wensen van inwoners in kaart gebracht. Nu wil Eemsmond kijken in hoeverre die wensen gecombineerd kunnen worden met de wil van het bedrijfsleven en de provincie.

Toekomstige uitbreidingen

'Elke volgende uitbreiding van de Eemshaven raakt Oudeschip. Daarom is het van belang te weten wat de toekomstplannen van Groningen Seaports en de provincie zijn', zegt burgemeester Marijke van Beek.

In het dorp zelf zijn de meningen verdeeld. Een deel van de inwoners wil blijven, maar er zijn ook mensen die weg willen maar niet weg kunnen. Met het oog op twintig windmolens die volgend jaar aan de rand van het dorp worden gebouwd, en daarbij de aardbevingsproblematiek, zijn huizen vrijwel onverkoopbaar geworden.

'Gemeente mag niet toekijken'

Eemsmond heeft inmiddels de deur op een kier gezet voor een garantieregeling, als de haven in de toekomst nog verder uitbreidt.

'Een likje verf over het dorpshuis halen is geen enkel probleem. Wij kijken nu naar diepte-investeringen die van belang zijn voor de inwoners van het dorp. De gemeente moet daarbij niet aan de zijlijn staan', stelt Van Beek.

Moerdijk

Volgens voorzitter Jaap Kap van Dorpsbelangen Oudeschip is de oplossing al sinds de bewonersbijeenkomst eind 2016 duidelijk: een Moerdijkregeling waarbij mensen die weg willen 95% van de waarde van hun huis krijgen.

'Daar gaat denk ik niemand gebruik van maken, maar het woont toch veel prettiger als er zo'n regeling is. Dat geeft rust in de geest', zegt Kap.

Tussen wal en schip

Daarom baalt Dorpsbelangen ook van het aanvullende onderzoek, waardoor het nog langer duurt voordat er actie wordt ondernomen.

'We hebben het gevoel dat we nu tussen wal en schip zitten. Het is jammer van al die onderzoeken, dat geld kun je beter in het dorp stoppen.'

Nog dit jaar duidelijkheid

De gemeente Eemsmond wil op korte termijn de uitkomsten van de individuele gesprekken met de inwoners van Oudeschip bespreken. Het aanvullende onderzoek is volgens Van Beek nog voor de zomer klaar. De burgemeester wil nog dit jaar duidelijkheid voor het dorp, voordat Eemsmond opgaat in fusiegemeente Het Hogeland:

'Mensen hebben nu een onzekere toekomst. Heeft het nog zin om een likje verf over mijn huis te halen? Dat is het verdriet van Oudeschip, en daar moeten we wat aan doen', zegt Van Beek.

