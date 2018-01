Verkeerslichten slaan op hol in Sauwerd

De verkeerslichten in Sauwerd zijn zondagavond op hol geslagen. Om de tien seconden gaan de stoplichten op rood.

Auto's, vrachtwagens en bussen staan daardoor soms voor niets te wachten op het rode licht.

Tweede keer

Enkele weken geleden gebeurde exact hetzelfde in Winsum. De storing zat toen waarschijnlijk in de knop waarmee voetgangers kunnen aangeven dat ze willen oversteken. Dat lijkt in Sauwerd ook het geval.

Hoe de storing precies ontstaan is, is niet duidelijk. Een mogelijke verklaring is dat de knoppen last hebben van het koude weer.

