Vier Groningse zaken op nieuwe coldcasekalender

De politie geeft opnieuw een zogenoemde coldcasekalender uit. Op deze kalender staan 52 onopgeloste misdaden, waaronder vier zaken uit Groningen.

De kalender werd vorig jaar voor het eerst gemaakt, en hing in alle gevangenissen. Het idee erachter is dat juist daar mensen zitten die mogelijk meer weten over onopgeloste misdaden.

Sietze Grave

De eerste Groningse zaak op de kalender van 2018 is de moord op Sietze Grave uit Winschoten in 2016. Hij werd vermoord aangetroffen in zijn appartement aan de Hyacintstraat.

Zijn familie tast nog altijd in het duister over het motief achter de moord. Vorig jaar deden ze nog een oproep aan mensen die iets weten. Voor de gouden tip is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro.

Niet thuis na avond stappen

De tweede coldcase is die van Wijtske Bauer-Hiemstra uit Leeuwarden, die na een nacht stappen in Groningen niet meer thuis kwam. Deze zaak speelde in juli 1986. Ze werd voor het laatst gezien in café De Schakel in de Peperstraat.

Een paar dagen later werd haar lichaam gevonden in het Damsterdiep.

Marian Kusters

De Groningse prostituee Marian Kusters wordt sinds 2010 vermist. Zij was verslaafd aan drugs, maar toen een hulpverlener haar al een tijd niet had gezien bij een methadonpost in de stad, sloeg hij alarm.

De politie gaat ervan uit dat ze is vermoord, maar haar lichaam is nooit gevonden.

Bom onder auto

De laatste Groningse zaak op de coldcasekalender is die van Johannes Versfeld. Hij rijdt op 23 november 2000 over de A28 bij Nunspeet als er een bom onder zijn auto ontploft. De inwoner van 't Zandt raakt zwaargewond; hij is invalide. Een tienjarig jongetje dat ook in de auto zit, blijft ongedeerd.

Versfeld staat bekend als softdrugsdealer en de politie gaat ervan uit dat de aanslag daar ook mee te maken heeft.

Reclassering

De kalenders komen daarom eveneens in kantoren van de reclassering te hangen. Meer aandacht leidt volgens de landelijk portefeuillehouder cold cases Aart Garssen, tevens hoofd van de recherche in Oost-Nederland, ook tot meer tips.

In het afgelopen jaar kwamen zo'n 800 tips bij de politie binnen over cold cases, bijna vijf keer zo veel als in 2016.

De volledige coldcasekaldender 2018 is hier te vinden.