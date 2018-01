PvdA en VVD zijn druk met voorbereidingen op gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen in Groningen vinden plaats in november, maar de VVD en PvdA zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen.

De VVD gaat langs de huizen en de PvdA zoekt nieuwe raadsleden.

Niet wachten

'Het is voor ons niet mogelijk om daarmee te wachten', bekent fractievoorzitter Carine Bloemhof van de PvdA in Groningen. 'We moeten voor de verkiezingen duidelijk hebben met welke ploeg we daaraan zullen beginnen.'

Ze geeft aan dat het mensen moeten zijn die de PvdA-waarden willen vertegenwoordigen. Of anders gezegd: 'Mensen met nieuwe ideeën.'

Onzekerheid

Ook de VVD is druk bezig, zegt de nieuwbakken fractievoorzitter Jasper Honkoop. 'Het is onzeker wat voor verkiezingen we exact gaan krijgen. Daarom zijn we ons heel erg aan het voorbereiden. We zeggen dan ook: Doe mee met de VVD.'

Populariteit

Het gerucht dat een positie als raadslid de laatste jaren aan populariteit heeft ingeboet erkent hij niet. Althans, niet in de stad. 'Ik heb zelf de indruk dat het hier wel degelijk leeft. Je hoort heel veel mensen die iets willen betekenen voor Groningen, Haren en Ten Boer.'

Uitslagen

Over de uitslag van de verkiezingen durven beide fractievoorzitters geen uitspraak te doen. Wel zou 'de Pvda geen PvdA zijn als we niet zouden streven naar een stijging van onze zetels', zegt Bloemhof. Honkoop: 'We krijgen veel positieve reacties, ik zie mogelijkheden voor groei.'

